За його словами, це відбувається під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги".

Повз саміт БРІКС в Казані фактично можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на парламентському саміті Кримської платформи.

"І зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових із Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН", - заявив глава держави.

За його словами, якщо ми будемо успішні в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право.

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"Тому я прошу всіх вас бути активними та справді непохитними. Злочинець не повинен виграти від цієї війни", - наголосив Зеленський.

План перемоги у війні - що відомо

Зеленський представив план перемоги у парламенті 16 жовтня. Він складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків.

Як повідомляв УНІАН, Україна представила партнерам План перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.

За словами Зеленського, "коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на Саміті миру, ми побачимо реалізованою Формулу миру, побачимо повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту ООН".

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