У Польщі розповіли про досі невідомі аспекти польсько-українських відносин у перші місяці повномасштабної війни з Росією.

У 2022 році Польща потайки і фактично у нелегальний спосіб передала Україні кілька винищувачів Міг-29, оскільки їхню передачу ніяк не вдавалося узгодити на рівні НАТО. Про це йдеться у книзі польського журналіста Збіґнєва Парафяновича Polska na wojnie ("Польща на війні"), яка розкриває раніше невідомі загалу "польські" аспекти російсько-української війни.

Як розповіли журналісту на умовах анонімності польські посадовці, США від початку були переконані, що росіяни захоплять Київ протягом трьох днів. Із цих причин Вашингтон неохоче надавав військову допомогу напередодні нападу і навіть пізніше, коли стало зрозуміло, що бліц-криг провалився.

Наприклад, у книзі зазначається, що Вашингтон надав згоду на передачу Україні польських танків Т-72 лише після особистої зустрічі Джо Байдена й президента Польщі Анджея Дуди. Але США продовжували надсилати "неоднозначні сигнали" щодо передачі Україні винищувачів радянського виробництва.

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Варшава наполягала на якнайшвидшій допомозі Україні, але остерігалася діяти самотужки, адже боялася можливої російської помсти. Однак зрештою, як пише Збіґнєв Парафянович, Польща втомилася від нерішучості США й почала діяти самостійно.

У книжці стверджується, що поляки розібрали на частини близько 10 своїх винищувачів МіГ-29 і в такому вигляді просто залишили їх у лісосмузі біля кордону з Україною. Після цього Києву повідомили, що там валяються "безхазяйні" деталі. Тож українці швидко їх підібрали та зібрали з них літаки вже на своїй території.

Зазначається, що це сталося за кілька місяців до того, як відбулася офіційна передача літаків в межах міжнародної коаліції партнерів України.

Поставка винищувачів Міг-29 в Україну

Описана польським журналістом історія, хоч і не має офіційного підтвердження, загалом узгоджується з тим, що було відомо до цього.

Так, тема передачі Україні польских винищувачів була "гарячою" усю весну 2022 року, але тоді літаки так і не були передані. Принаймні публічно.

У травні 2022 року повідомлялося, що Польща передала Україні майже всі наявні у неї запчастини до Міг-29, що дозволило українцям відновити вже наявні літаки. Але не зрозуміло, чи був це саме той випадок, який описаний у книзі.

Значно пізніше польська преса писала, що саме тоді – навесні 2022 року – Польща справді передала Україні літаки під виглядом запчастин.

Офіційно ж поставка перших польських літаків у придатному стані відбулася тільки у квітні 2023 року.

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