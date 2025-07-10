Польський прем'єр назвав війну в Україні "війною між цивілізацією та варварством".

Війна з Росією є не лише війною за Україну, а й за Європу, а можливо, навіть за весь світ. Таку заяву під час конференції з відновлення України URC 2025, що 10 липня відбувається у Римі, зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

Він пояснив, що зустріч у Римі присвячена тому, "як допомогти Україні не лише вижити, а й перемогти та піднятися – не лише в матеріальному плані, а й духовно та соціально".

"Перемога України — це питання безпеки для всієї Європи. А перемога означає територіальну цілісність, суверенітет, а простіше кажучи, справедливий і тривалий мир", - сказав польський лідер.

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За його словами, "ми всі тепер розуміємо, що це не лише війна за Україну, а війна за Європу… або, можливо, навіть за весь світ". Також він назвав війну в Україні "війною між цивілізацією та варварством".

Говорячи про щоденні російські атаки, Туск сказав, що "Україна — це не лише країна, яка потребує допомоги, а й країна, яка надихає, яка вчить нас мужності, стійкості… але й інноваціям". Цими словами він, зокрема, відзначив роботу українців над безпілотниками та обороною.

"Україна вже сьогодні випробовує їх усі, і НАТО вчиться в України і має робити це ще більше, щоб посилити свою силу стримування", - зазначив польський прем'єр.

Він також наголосив, що припинення війни в Україні має бути спільною справою союзників.

Інші заяви на конференції URC 2025

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що для відбудови України потрібен підхід у стилі "Плану Маршалла" та коаліція з чітким лідерством. Він нагадав про роль, яку "План Маршалла" відіграв у відбудові та трансформації Європи, мовляв, саме тому "Європа насолоджувалася миром та економічним зростанням протягом так багатьох декад". За словами президента, передусім потрібно зупинити російські дрони та ракети, а для цього потрібно більше постачань ППО, більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи ППО та ракети.

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