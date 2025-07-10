За словами президента, потрібна коаліція з чітким лідерством країн та компаній, які можуть очолити та привести за собою інших.

Для відбудови України потрібен підхід у стилі "Плану Маршалла" та коаліція з чітким лідерством. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття Конференції з питань відновлення України URC 2025 сьогодні в Римі.

"Ми знаємо, що Росія знищила і ми знаємо, що буде потрібно, щоб відбудувати Україну, українських людей, наші життя. Систематичний підхід потрібен, коаліція з чітким лідерством країн та компаній, які можуть очолити та привести за собою інших. І нам також треба чіткий план відбудови", - сказав глава держави.

Він нагадав про роль, яку "План Маршалла" відіграв у відбудові та трансформації Європи.

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"Ось чому Європа насолоджувалася миром та економічним зростанням протягом так багатьох декад. І зараз у нас є реальна можливість запалити нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі "Плану Маршалла", і ми повинні розвинути його разом", - підкреслив Зеленський.

За його словами, ми повинні зупинити російські дрони та ракети. Для цього потрібно більше постачань ППО, більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи ППО та ракети.

"Я закликаю усіх наших партнерів збільшуйте свої інвестиції. У той час, як Росія нарощує свої атаки по Україні, у нас не може бути нестачі фінансування для виробництва дронів", - зауважив президент.

Крім того, він додав, що Україна має одні з найбільш розвинутих у світі дронових технологій, як для наступу, так і для оборони.

"І ми готові поділитися цією експертизою та цими технологіями з нашими партнерами. Україна потребує інвестицій. Ви потребуєте навичок, ви потребуєте технології. Все, що ми розбудовуємо зараз, щоби захищати Україну, також допомагатиме захищати вас. Я вдячний усім країнам, які є частиною коаліції, які підтримують оборону України. Ми створили справді ефективну коаліцію дронів. І ви бачите, як дрони допомагають нам утримувати передову і бити по російській військовій інфраструктурі глибоко всередині Росії. Ми також маємо міцну авіаційну коаліцію. Дякую усім її членам. Україна отримала та розбудовує сучасну бойову авіацію", - запевнив Зеленський.

План Маршалла - що відомо

Це програма економічної допомоги державам Європи після Другої світової війни. Її висунув держсекретар США Джордж К. Маршалл у 1947 році, а діяти вона почала у 1948 році.

План реконструкції було розроблено на зустрічі європейських країн влітку 1947 року. Таку допомогу було запропоновано СРСР та його супутникам, однак її відхилив тодішній диктатор Йосип Сталін.

Вже 3 квітня 1948 року Конгрес США затвердив план та набув чинності після того ж дня, коли його підписав президент Гаррі Трумен. Така програма допомоги надавалася впродовж чотирьох років. Під час неї було передано близько 13 млрд доларів (бл. 123 млрд доларів після інфляції) у вигляді технічної та економічної допомоги, аби підтримати відновлення економіки країн Європи, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС).

Обстріли РФ

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Ворог використав 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 - "шахеди". Зеленський у Telegram заявив, що головна ціль атаки - Київ та область, також під ударами були Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Харківщина.

Президент наголосив, що це очевидне нарощування терору Росією, бо щоночі фіксується сотні "шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Також Зеленський пообіцяв жорстку відповідь на такий удар.

"Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - сказав він.

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