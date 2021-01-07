Адміністрація соцмережі звинуватила Трампа в порушенні її правил.

Твіттер призупинив поширення двох твітів Дональда Трампа і позначив багато інших його твітів як дезінформацію, оскільки він, на думку адміністрації соцмережі, заохочував насильницьке повстання в столиці США.

«Що стосується поточної ситуації у Вашингтоні, округ Колумбія, ми проактивно працюємо над захистом публічного обговорення, що відбувається в сервісі, і будемо вживати заходів щодо будь-якого контенту, який порушує правила Twitter», - написали в компанії.

Зазначимо, на момент виходу новини можливість "ретвітнути" останні пости Трампа була знову розблокована і вони продовжили стрімко набирати ретвіти і лайки.

Читайте такожВ українському МЗС відреагували на протести в СШАКрім того, обліковий запис компанії «Безпека», в якому публікуються оновлення та заходи щодо забезпечення дотримання політики компанії, опублікував серію заяв, в яких говориться, що він працює над тим, щоб приборкати насильницькі вислови на платформі, оскільки "спроба перевороту продовжує розгортатися".

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрільбу і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.

Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників до порядку. У свою чергу, Байден заявив, що сьогоднішні події у Вашингтоні - це не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевський