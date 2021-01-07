Твіттер "ополчився" на Трампа / sprotyv.info

Твіттер призупинив поширення двох твітів Дональда Трампа і позначив багато інших його твітів як дезінформацію, оскільки він, на думку адміністрації соцмережі, заохочував насильницьке повстання в столиці США.

«Що стосується поточної ситуації у Вашингтоні, округ Колумбія, ми проактивно працюємо над захистом публічного обговорення, що відбувається в сервісі, і будемо вживати заходів щодо будь-якого контенту, який порушує правила Twitter», - написали в компанії.

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Зазначимо, на момент виходу новини можливість "ретвітнути" останні пости Трампа була знову розблокована і вони продовжили стрімко набирати ретвіти і лайки. 

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Читайте такожВ українському МЗС відреагували на протести в СШАКрім того, обліковий запис компанії «Безпека», в якому публікуються оновлення та заходи щодо забезпечення дотримання політики компанії, опублікував серію заяв, в яких говориться, що він працює над тим, щоб приборкати насильницькі вислови на платформі, оскільки "спроба перевороту продовжує розгортатися".

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Автор: Тарас Сидоржевський