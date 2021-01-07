REUTERS

Twitter оголосив, що аккаунт Дональда Трампа буде заблокований як мінімум на 12 годин після видалення трьох твітів президента.

«В результаті безпрецедентної і триваючої насильницької ситуації у Вашингтоні, округ Колумбія, ми зажадали видалити три твіти @realDonaldTrump, які були опубліковані сьогодні за неодноразові і серйозні порушення нашої політики громадянської цілісності", - йдеться в акаунті Twitter Safety.

Читайте такожТвіттер почав "банити" аккаунт Трампа"Це означає, що обліковий запис @realDonaldTrump буде заблоковано протягом 12 годин після видалення цих твітів. Якщо твіти не будуть видалені, обліковий запис залишиться заблокованим".

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Автор: Тарас Сидоржевський