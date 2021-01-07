Раніше сервіс видалив три твіта 45-го президента США.

Twitter оголосив, що аккаунт Дональда Трампа буде заблокований як мінімум на 12 годин після видалення трьох твітів президента.

«В результаті безпрецедентної і триваючої насильницької ситуації у Вашингтоні, округ Колумбія, ми зажадали видалити три твіти @realDonaldTrump, які були опубліковані сьогодні за неодноразові і серйозні порушення нашої політики громадянської цілісності", - йдеться в акаунті Twitter Safety.

Читайте такожТвіттер почав "банити" аккаунт Трампа"Це означає, що обліковий запис @realDonaldTrump буде заблоковано протягом 12 годин після видалення цих твітів. Якщо твіти не будуть видалені, обліковий запис залишиться заблокованим".

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.

Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників до порядку. У свою чергу, Байден заявив, що сьогоднішні події у Вашингтоні - це не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевський