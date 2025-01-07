Що саме увійде до нового пакету допомоги, не уточнюється, але зазначається, що він буде "суттєвим".

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена, повноваження якої закінчуються за кілька тижнів, має намір оголосити про великий остаточний пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на двох високопоставлених чиновників Пентагону. Оголошення нового пакету зброї має відбутися в рамках візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини в четвер, 9 січня, де відбудеться засідання у форматі "Рамштайн".

Чиновники не назвали точну суму нового пакету. Відомо, що він буде "значним" і буде сформований з наявних запасів з метою доставки більшої частини зброї, обіцяної Україні, до моменту інавгурації Трампа.

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Водночас зазначається, що не йдеться про допомогу на всі 4 млрд доларів, які залишилися в рамках затвердженого Конгресом США фінансування для України. Ймовірно, залишиться "більше пари мільярдів доларів", які зможе виділити на підтримку Україні вже команда Дональда Трампа.

Поїздка Остіна на авіабазу "Рамштайн" стане його останньою зустріччю з групою, яку він організував на підтримку України після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Разом ці країни надали понад 126 мільярдів доларів на озброєння, військову підготовку та допомогу. Ці пакети включають мільйони боєприпасів, сучасні винищувачі, системи протиповітряної оборони, системи протидії БПЛА і танки. Зазначається, що США надали 66 мільярдів доларів з цієї суми.

Допомога США Україні: ви могли це пропустити

30 грудня 2024 року президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги Україні майже на 2,5 мільярда доларів. Цей пакет включав військову допомогу в розмірі 1,25 млрд доларів, узяту із запасів США, і пакет Ініціативи з надання безпекової допомоги в Україні (USAI) в розмірі 1,22 млрд доларів.

Тоді в заяві американського лідера зазначалося, що Пентагон перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України.

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