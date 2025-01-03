В адміністрації Байдена вважають, що стримати Путіна допоміг Китай.

Російські погрози ядерною зброєю досить серйозно сприймалися адміністрацією Джо Байдена. Від її застосування проти України Путіна, ймовірно, утримав Китай. Про це в інтерв’ю Financial Times розповів державний секретар (голова МЗС) США Ентоні Блінкен.

За його словами, Вашингтон був "дуже стурбований" російськими погрозами, оскільки, за даними американців, Путін принаймні "розглядав" варіант із застосуванням ядерної зброї проти України. "Навіть коли ймовірність зростає з 5 до 15 відсотків, коли мова йде про ядерну зброю, нема нічого серйознішого", – зазначив Блінкен.

Хоча війна в Україні стала ще одним каменем спотикання у відносинах США з Китаєм, за словами американського дипломата, ядерне питання було однією з небагатьох проблем, де Пекін, можливо, допоміг Вашингтону.

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"У нас є підстави вважати, що Китай вступив у зв’язок з Росією і сказав: "Не йдіть туди", — сказав Блінкен.

Він додав, що це могло статися в той момент, коли США повідомили Китаю про плани Путіна розмістити ядерну зброю в космосі.

Ядерні погрози Путіна: останні новини

Як писав УНІАН, у листопаді Росія затвердила нову ядерну доктрину. Її положення написані так, аби підкреслити можливість застосування ядерної зброї проти України просто зараз. Наприклад, Росія дозволила собі ядерні удари у відповідь на запуск безпілотників по російській території.

Для своїх ядерних провокацій Кремль активно використовує зокрема білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Наприклад, у грудні той похвалився, що тепер Білорусь має кілька десятків ядерних боєголовок.

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