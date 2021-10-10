Реєстрація для участі в програмі видачі грін-карт на 2023 рік вже почалася.

Влада Сполучених Штатів Америки оголосила про відновлення імміграційної лотереї, переможці якої отримують грін-карти.

Як повідомляє "Голос Америки", почалася реєстрація для участі в програмі видачі імміграційних віз на 2023 рік.

Конгрес дозволив видати іммігрантам з усього світу 55 тис. грін-карт на рік.

Зазначається, що реєстрація починається задовго до початку фінансового року - в даному випадку 2023 року - щоб обробити заявки. Однак затримки в обробці документів переможців лотерей минулих років стали хронічними і спричинили за собою судові позови.

Читайте такожБайден скасував указ Трампа про обмеження в'їзду іноземців до США"Приймаючи нові заявки, влада США визнає серйозне відставання в обробці існуючих заяв, багато з яких були подані під час колишньої адміністрації Трампа, коли процес серйозно сповільнився через пандемію", - йдеться в повідомленні.

Право на отримання візи не переноситься на наступний рік. Весь процес має бути завершений за 12 місяців.

"Перемога в лотереї не гарантує, що Ви отримаєте візу або пройдете співбесіду на отримання візи. Перемога в лотереї просто означає, що особа має право брати участь у програмі отримання імміграційних віз", - пояснив представник Держдепартаменту США.

Як повідомлялося, в 2017 році тодішній президент Дональд Трамп оголосив про заборону на в'їзд в США громадянам низки мусульманських країн. Потім, у березні 2020 року його адміністрація заявила про ліквідацію деяких видів імміграційних віз. В результаті тисячі переможців візової лотереї не змогли в'їхати в Сполучені Штати.

Автор: Тамара Отовська