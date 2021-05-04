За словами Джо Байдена, ліміт, встановлений його попередником Дональдом Трампом, "не відображає цінностей Америки як країни, яка вітає та підтримує біженців".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден затвердив збільшення ліміту на прийом країною біженців до 62,5 тис. осіб на рік.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це рішення у Білому домі пояснили "непередбаченою надзвичайною ситуацією у країнах по всьому світу".

Раніше Байден зазнав критики за затримку зі зміною рекордно низького ліміту на прийом біженців, встановленого його попередником Дональдом Трампом.

Байден заявив, що попередній ліміт у 15 тис. осіб "не відображає цінностей Америки як країни, яка вітає та підтримує біженців".

"Кількість біженців, які можуть бути прийняті..., надсилає важливе повідомлення, що Сполучені Штати залишаються безпечною гаванню для деяких із найбільш вразливих людей у світі", - йдеться в заяві президента.

Водночас він визнав, що США не приймуть максимально прийнятну кількість у 62,5 тис. осіб до кінця поточного бюджетного року, тобто до вересня. Це пов’язано з обмеженнями на пересування через пандемію.

На відміну від системи надання притулку мігрантам, які прибувають до кордону США, програма прийому біженців передбачена для людей по всьому світу, переважно тих, хто втікає із зон конфліктів. Шукачі притулку підлягають дистанційній детальній перевірці, перш ніж їм дозволяють приїхати до США.

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До ліміту у 62,5 тис. входять 4 тис. біженців із Європи та Центральної Азії, 22 тис. біженців із Африки, 6 тис. – зі Східної Азії. Квота у 5 тис. осіб передбачена для Латинської Америки та Карибських островів, 13 тис. – для Південної Азії. Ще 12,5 тис. місць лишаються вільними.

Наразі здійснюється підготовка для переїзду понад 2 тис. біженців, яким адміністрація Трампа відмовила у жовтні 2020 року.

Трамп поступово знижував річний ліміт для біженців, зрештою довівши його до 15 тис. на рік восени минулого року.

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Автор: Леся Лещенко