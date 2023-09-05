У самого Джо Байдена тест на коронавірус негативний.

Всього за кілька днів до того, як Джо Байден повинен відправитися на саміт Великої двадцятки в Індії, його дружина захворіла на коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, у Джилл Байден позитивний результат на COVID, а у президента Байдена тест негативний.

За інформацією Білого дому, у першої леді США легкі симптоми. 72-річна дружина Байдена востаннє хворіла на COVID-19 у серпні минулого року. Американський президент, якому зараз 80 років, востаннє отримував позитивний результат у липні 2022 року.

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"Після позитивного тесту першої леді на COVID-19 президент Байден сьогодні ввечері пройшов тест на COVID. Президент отримав негативний результат. На цьому тижні він буде регулярно перевірятися і стежити за симптомами", - заявили в Білому домі.

Незважаючи на ситуацію, Джо Байден, за даними ЗМІ, не змінював графік. Він планує взяти участь у саміті G20.

Саміт G20 - що відомо

Саміт G20 відбудеться в Індії 9-10 вересня. Відомо, що Байден планує приїхати з візитом до Індії 7-10 вересня, щоб взяти участь у саміті. Після цього лідер США має намір відвідати В'єтнам в рамках стратегії Білого дому максимально зміцнити відносини з країнами Азії.

На нинішній саміт у Нью-Делі не запросили представників України, хоча участь Росії не заперечується. РФ на саміті "Групи двадцяти" представлятиме Лавров.

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