Саміт G20 відбудеться в Індії цього тижня. Ймовірно, Сі Цзіньпін особисто не приїде на зустріч, а відправить туди свого прем'єр-міністра.

Американський лідер Джо Байден дав вагому обіцянку главі Китаю Сі Цзіньпіну на тлі відмови останнього особисто з'явитися на саміті G20 в Індії.

Реакцією Байден відзначився в штаті Делавер, при спілкуванні з журналістами. Він зазначив, що відчуває розчарування, але обов'язково побачиться з Сі, цитує Reuters.

"Я розчарований... але я збираюся побачити його", - сказав Байден.

За даними видання, Сі Цзіньпін особисто не приїде на зустріч "Великої двадцятки" в Індії. Замість нього інтереси Китаю на саміті представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян.

Своєю чергою Байден приїде з візитом до Індії 7-10 вересня, щоб взяти участь у саміті. Після цього лідер США має намір відвідати В'єтнам в рамках стратегії Білого дому максимально зміцнити відносини з країнами Азії.

Україна не отримала запрошення на саміт G20

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував рішення Індії запросити представників РФ відвідати саміт "Великої двадцятки", тоді як Україні взяти участь у зустрічі не запропонували.

Чиновник заявив, що РФ все ще є частиною формату G20, а також підтримує партнерські відносини з Індією. Водночас Кулеба впевнений, що партнери України не будуть вести предметної розмови з РФ за спиною України під час саміту.

Вас також можуть зацікавити новини: