Зокрема, про відповідний намір було сповіщено Конгрес.

У Білому домі підтвердили намір передати Україні гелікоптери М-17.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі сьогодні на брифінгу у Вашингтоні.

Псакі зазначила, що минулого року Сполучені Штати передали Україні більше безпекової допомоги, аніж коли-небудь раніше в історії.

"Лише минулого року ми зобов'язалися виділити 650 млн доларів на безпекову допомогу для України. Загалом, з 2014 року ми зобов'язалися виділити 2,7 млрд. І ці поставки тривають, в тому числі і сьогодні ще більше здійснюється поставок", - заявила Псакі.

Читайте такожУ Росії погрожують "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування її вимог в СШАЗа її словами, окрім традиційної безпекової допомоги, передбаченої чинним законодавством в рамках ініціативи з безпекової допомоги України, президент США Джо Байден скористався своїми повноваженнями, аби дозволити передати Україні летальну допомогу та задовольнити її оборонні потреби.

Також вона підтвердила, що Державний департамент США дозволив трьом союзникам з НАТО надати Україні протитанкові ракети та інше американське озброєння.

"Ми нещодавно сповістили Конгрес про наш намір надіслати гелікоптери М-17", - наголосила Псакі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Білий дім розглядав можливість відправки до України військового обладнання, яке раніше призначалась Афганістану. За даними американських ЗМІ, відповідне рішення ще не схвалено Національною радою безпеки США.

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