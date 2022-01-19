За даними журналістів, першу партію вертольотів очікують в Україні вже цієї весни.

ЗСУ розраховують отримати нові вертольоти, в тому числі п'ять Мі-17В5 і один Мі-8МТВ, в рамках військової допомоги США.

За даними видання Defence Blog, США можуть надати Україні шість вертольотів, що раніше належали ВПС Афганістану.

Очікується, що перша партія вертольотів надійде в Україну цієї весни.

Читайте такожСША не знімають питання відключення РФ від SWIFT з порядку денного - Білий дімЗа повідомленнями ЗМІ в Афганістані, близько двох десятків вертольотів типу Мі - 8/17 афганських ВПС в даний час знаходяться за межами країни, і їх доля залишається невідомою.

Згідно з даними ЗМІ, ці вертольоти, безсумнівно, використовувалися під час втечі афганських урядових лідерів і військовослужбовців в сусідні країни, такі як Таджикистан і Узбекистан.

Нагадаємо, раніше в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великобританії Збройним Силам України.

Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це озброєння зміцнить оборонні здібності України.

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