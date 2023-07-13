Республіканці вже скористалися цим інцидентом, щоб в черговий раз покритикувати своїх політичних опонентів.

У Білому домі знайшли пакет з кокаїном. Після тижневого розслідування американські спецслужби так і не змогли зрозуміти, хто ж його там залишив, повідомляє агентство Associated Press.

На пакеті з наркотиками, який знайшли у вестибюлі Білого дому, минулого тижня, не було ані відбитків пальців, ані слідів ДНК. Камери відеоспостереження теж не зафіксували підозрюваного. Відзначається, що в цьому крилі будівлі дуже інтенсивний "трафік" – постійно входять і виходять співробітники Білого дому і туристичні групи.

"Без речових доказів слідство не зможе виділити потрібну людину з сотень осіб, які пройшли через тамбур, де був виявлений кокаїн", — йдеться в звіті спецслужб.

Відео дня

Коли пакет з наркотиками знайшли, будівлю ненадовго евакуювали в якості запобіжного заходу. Фахівці перевіряли речовину на місці, щоб визначити, чи була вона небезпечною. Але тести показали, що порошок не несе біологічну небезпеку, зате містить кокаїн.

Тим часом сам інцидент з кокаїном в Білому домі викликав шквал критики і питань з боку республіканців. Прес-служба президента після цього заявила, що Джо Байден вважає "неймовірно важливим" з'ясувати, як наркотики опинилися в Білому домі. Самого Байдена в той день на роботі не було: це був вихідний, і президент відпочивав в іншій резиденції з сім'єю.

Проблема наркотиків - останні новини

У канадському Ванкувері колишній наркоман вирішив відкрити офлайновий магазин, який торгує "чистими" наркотиками, що не містять небезпечних домішок. Поліція швидко прикрила його бізнес. Через місяць чоловік помер від передозування небезпечною речовиною, яку підмішують у наркотики.

У московському аеропорту росіянин, який прилетів з Туреччини, вирішив накласти на себе руки вкрай дурним чином. Чоловік проковтнув пакет з наркотиками і помер від передозування.

Вас також можуть зацікавити новини: