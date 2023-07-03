Чоловік хотів дати спраглим до наркотиків те, що не містить зайвих токсичних домішок.

У канадському Ванкувері від передозування наркотиками помер Джеррі Мартін - людина, яка відкрила перший в Канаді магазин, що відкрито торгує "перевіреним" героїном, кокаїном, метамфетаміном та екстазі. Про це повідомляє місцеве видання VICE News.

У травні цього року Мартін відкрив The Drugs Store - перший фізичний магазин в Канаді і США, що відкрито торгує наркотичними препаратами, перевіреними на предмет відсутності в них фентанілу або інших шкідливих домішок.

"Я даю їм наркотики, що викликають звикання, але я даю їм більш безпечні наркотики, ніж ті, які ви можете отримати на вулиці, де вони можуть містити фентаніл або якийсь інший препарат", - пояснював він тоді свої мотиви.

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Свій наркомагазин Мартін вирішив відкрити після того, як влада декриміналізувала зберігання невеликих доз наркотиків. Однак відкриття наркомагазину під це послаблення ніяк не підпадало, тому горе-підприємця заарештували, а магазин з товаром конфіскували. Пізніше Мартіна відпустили на свободу.

За словами його співмешканки, Джеррі Мартін помер у Ванкувері в п'ятницю, через кілька днів після того, як його госпіталізували через підозру на передозування фентанілу. Хоча Мартін спочатку пережив передозування, він залишився без свідомості в лікарні, і його сім'я врешті вирішила відключити його від життєзабезпечення.

Боротьба з наркоторгівлею - останні новини

У червні поліцейські затримали на вулицях Києва перехожого після того, як він вирішив пригостити їх марихуаною. Патрульні зупинили автомобіль за порушення ПДР, але громадянин, який проходив повз, здався їм більш підозрілим. Особливо після того, як він спробував пригостити патрульних наркотиками.

А в травні копи приїхали на сімейну сварку в Одеській області і знайшли на місці гранатомет, порох і наркотики. Дебошир пояснив, що канабіс йому був потрібен для власних потреб, а походження зброї зараз встановлюється.

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