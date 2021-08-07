Миколу Козлова визнали винним у розголошенні даних попереднього слідства у кримінальній справі проти Координаційної ради.

Суд Ленінського району Мінська засудив лідера Об'єднаної громадянської партії Білорусі та члена Координаційної ради опозиції Миколу Козлова, який раніше був довіреною особою кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, до трьох місяців арешту.

Як передає DW, повідомлення про це оприлюднено незареєстрованим у Білорусі правозахисним центром "Вясна".

Козлова визнали винним у розголошенні даних попереднього слідства у кримінальній справі проти Координаційної ради. Однак конкретні епізоди невідомі, оскільки суд відбувався у закритому режимі.

"Козлову призначено максимальне покарання за даною статтею", - йдеться в повідомленні.

Вибори і протести в Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, який перебуває на цій посаді з 1994 року. Згідно з оголошеними ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували понад 80 відсотків виборців, а за Світлану Тихановську – дещо більше 12 відсотків.

Це викликало в країні масові протести, на тлі яких прихильники Тихановської створили Координаційну раду, що закликає до широкого громадського діалогу, в тому числі про механізм проведення повторних президентських виборів.

Білоруська влада визнала раду неконституційною. Низка опозиційних політиків були заарештовані, або виїхали з країни. В даний час в Мінську в закритому режимі йде суд над членами президії Координаційної ради Марією Колесніковою і Максимом Знаком.

Автор: Тамара Отовська