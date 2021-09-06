У противниці Лукашенка була можливість втекти з країни, але вона порвала паспорт на кордоні.

Одну з лідерок білоруської опозиції Марію Колеснікову засудили до 11 років в'язниці.

Про це повідомила білоруська газета "Наша нива".

Її визнали винною за трьома кримінальними статтями: змова з метою захоплення влади, заклики до дій, спрямованих на нанесення шкоди національній безпеці, і створення екстремістського угруповання або його керівництва.

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Також був винесений вирок і іншому опозиціонерові - адвокату Максиму Знаку. Його засудили за тими ж статтями до 14 років позбавлення волі.

Прокуратура при цьому вимагала по 12 років для кожного з них. Захист засуджених заявив про намір подати апеляцію.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська пообіцяла, що обидва засуджених вийдуть на свободу значно раніше.

"Режиму б дуже хотілося бачити Макса і Марію розчавленими і знесиленими. Але ми бачимо наших героїв сильними і вільними всередині. Вони вийдуть на свободу набагато раніше. Вигадані для них терміни не повинні лякати нас", - написала Тихановська в Telegram.

Варто зазначити, що Колеснікову було затримано 7 вересня 2020 року, а Знака — за два потому.

Як повідомляв УНІАН, спершу Колеснікову хотіли силовим методом депортувати, однак вона порвала свій паспорт на кордоні.

Автор: Станислав Кожемякин