Колесникова звинувачується за трьома статтями КК Білорусі.

У Білорусі почався суд над опозиціонеркою Марією Колесниковою, якій загрожує до 12 років в'язниці.

Sputnik опублікував відео, на якому видно, як Колесникова перед початком засідання станцювала в клітці і склала руки сердечком на камеру.

Колесникова звинувачується за трьома статтями КК Білорусі: заклик до дій, що загрожують національній безпеці; змова з метою захоплення влади; створення і керівництво екстремістським формуванням. Разом з Колесниковою судитимуть її соратника - юриста Максима Знака.

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Викрадення Колесникової і справа проти неї: що відомо

Троє членів Координаційної ради опозиції - Марія Колеснікова, Іван Кравцов і Антон Родненков - 7 вересня були захоплені невідомими в Мінську, їх місцезнаходження понад добу залишалося невідомим.

8 вересня Кравцов і Родненков розповіли на прес-конференції в Києві, що їх схопили напередодні, перевозили з однієї будівлі в іншу з мішками на голові і допитували, після чого запропонували покинути країну. Вони погодилися виїхати разом з Колесниковою, проте коли машина прибула до білорусько-українського кордону, Колесникова відмовилася її перетинати.

9 серпня стало відомо, що Колесникова виступає підозрюваною у справі про "публічні заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці".

Автор: Денис Прядко