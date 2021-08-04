Марія Колесникова перед засідання суду / скріншот з відео
У Білорусі почався суд над опозиціонеркою Марією Колесниковою, якій загрожує до 12 років в'язниці.
Sputnik опублікував відео, на якому видно, як Колесникова перед початком засідання станцювала в клітці і склала руки сердечком на камеру.
Колесникова звинувачується за трьома статтями КК Білорусі: заклик до дій, що загрожують національній безпеці; змова з метою захоплення влади; створення і керівництво екстремістським формуванням. Разом з Колесниковою судитимуть її соратника - юриста Максима Знака.
У Мінську суд почне розглядати справу опозиціонерки Колеснікової і юриста Знака
Перше відео з закритого суду над Марією Колесниковою та Максимом Знаком
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Викрадення Колесникової і справа проти неї: що відомо
- Троє членів Координаційної ради опозиції - Марія Колеснікова, Іван Кравцов і Антон Родненков - 7 вересня були захоплені невідомими в Мінську, їх місцезнаходження понад добу залишалося невідомим.
- 8 вересня Кравцов і Родненков розповіли на прес-конференції в Києві, що їх схопили напередодні, перевозили з однієї будівлі в іншу з мішками на голові і допитували, після чого запропонували покинути країну. Вони погодилися виїхати разом з Колесниковою, проте коли машина прибула до білорусько-українського кордону, Колесникова відмовилася її перетинати.
- 9 серпня стало відомо, що Колесникова виступає підозрюваною у справі про "публічні заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці".