13 грудня Білорусь почала раптову перевірку боєготовності своїх військ.

Перші підрозділи військових Білорусі після оголошення раптової перевірки боєготовності висунулися з пунктів постійної дислокації в Бресті у бік кордону з Україною. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Стверджується, що 38-а окрема десантно-штурмова бригада та її колона військової техніки рухаються на південний схід від Бреста до міста Малоріта, агромістечка Мокрани.

Склад колони, що рухається в бік кордону з Україною:

Відео дня

щонайменше 25 БТР-80;

близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом і майном;

3 буксируваних автомобілем МЗКТ "Волат" 120-мм міномети 2Б23 "Нона-М1";

2 пальнозаправники;

командно-штабна машина Р-145БМ;

2 машини зв'язку;

не менше 5 машин прикордонної служби РБ;

машина швидкої допомоги;

2 польові кухні.

Крім того, пізніше стало відомо, що в Брестську область, ближче до кордону з Україною, перекидають і підрозділ сил спеціальних операцій — 103-у Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, зазначає "Беларускі Гаюн". Також помічені БТРи, "МАЗи", "Урали", бензовози, пасажирські та вантажні вагони.

Моніторингова група не відкидає, що 103-тя Вітебська бригада також залучена до раптової перевірки бойової готовності.

"Є й інші варіанти, з якою метою 103-тя бригада перекидається в Брестську область: це може бути, наприклад, ротація їхніх підрозділів в прикордонні з Україною або ж бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які вчора були помічені в Брестській області", — пише "Беларускі Гаюн".

Раптова перевірка боєготовності військ у Білорусі

13 грудня за дорученням Лукашенка розпочато раптову перевірку бойової готовності військ Білорусі. Військові РБ повинні висунутися в призначені райони, здійснити їх інженерне обладнання, організувати охорону й оборону.

Серед запланованих заходів білоруських військ - навести мостові переправи через річки Німан і Березина. "І це принциповий момент. Вважаємо важливим наголосити, що ці річки не розташовані поблизу кордону з Україною", - раніше звертали увагу у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

Вас також можуть зацікавити новини: