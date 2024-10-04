"Шахед" уночі 3 жовтня залишив Київську область України та залетів до Білорусі курсом на Мозир у районі 04:40.

У Білорусі місцеві силовики затримали жительку міста Калинковичі Гомельської області за підозрою у співпраці з "екстремістськими" ресурсами.

Пресслужба МВС Білорусі повідомила, що "передаючи інформацію, фото- та відеоматеріали адміністраторам деструктивних телеграм-каналів, жінка не лише могла посіяти паніку серед населення та дезінформувати його, а й заробила собі кримінальну відповідальність".

Видання "Медіазона Білорусь" зазначає, що "розташування хвіртки, її форма, колір і форма паркану" на записі силовиків збігаються з тими, які були на відео, що зафіксувало вночі 3 жовтня момент падіння дрона-камікадзе "шахед".

Відео було зняте камерою відеоспостереження, а потім з’явилося в чатах Калинковичів, повідомляє "Флагшток". За даними видання, приблизно о 04:55 жителів Калинковичів розбудив свист від падіння дрона. Зазначається:

"Звук вибуху був такої сили, що багатьом свідкам здалося, що вилетять шибки у вікнах. Звукова хвиля дійшла до сусідніх сіл".

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що "шахед" уночі 3 жовтня "залишив Київську область України та залетів до Білорусі курсом на Мозир у районі 04:40".

"Шахеди" атакують Білорусь - що каже Лукашенко

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ регулярно повідомляють, що під час нічних атак Росії деяка кількість дронів йде до білоруського повітряного простору.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше прокоментував повідомлення про потрапляння російських дронів на територію Білорусі.

"Декілька випадків таких було. З одного боку та з іншого. З боку Росії та з боку України. І ми так жорстко критикували українців. І вони на цьому ж каналі, яким ми спілкуємося, кажуть: ви передайте президенту, чого ви нас критикуєте, а коли з Росії залітає, ви не критикуєте", - сказав Лукашенко.

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