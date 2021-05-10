Бразильця Рафаеля Лусваргі, що воював на Донбасі на боці угруповання «ДНР», заарештували на батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів.
Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на видання Globo, у його будинку знайшли 25 кілограмів марихуани, речовину, схожу на кокаїн, і 350 патронів.
Лусваргі разом зі ще одним місцевим жителем зупинив у муніципалітеті Президенті-Пруденті поліцейський патруль. Як пише видання, спочатку він дав неправдиві свідчення про себе, а місцевий житель, що був з ним, повідомив поліцейським, що хотів купити у Лусваргі марихуану.
На допиті колишній бойовик «ДНР» зізнався, що вдома у нього зберігаються наркотики і патрони. За повідомленням, він добровільно передав ключ від свого житла поліцейським. Лусваргі заявив, що приїхав у муніципалітет Президенті-Пруденті в пошуках роботи. Наркотики і боєприпаси він зберігав удома нібито на прохання невідомих осіб. За це йому платили 3000 реалів на місяць (близько 570 доларів).
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Рафаель Лусваргі: що відомо про бойовика "ДНР"
2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці контрольованих Росією бойовиків «ДНР», до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 29 грудня в рамках обміну утримуваними особами його передали підконтрольним Росії бойовикам.
За даними СБУ, з вересня 2014 року по травень 2015 року Лусваргі брав участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі. Він входив до так званого «1-го механізованого батальйону «Вікінг» «ДНР».
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