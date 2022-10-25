Правоохоронці вважають, що він становить загрозу національним інтересам країни.

Підозрюваний в роботі на Росію громадянин Бразилії заарештований дорогою на роботу в Тромсе, Норвегія.

Про це повідомляє національна телерадіокомпанія Норвегії NRK.

Норвезька поліцейська служба безпеки (PST) підозрює співробітника Університету Тромсе з громадянством Бразилії в роботі на спецслужби РФ.

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PST вважає, що ця людина насправді є громадянином Росії під прикриттям, і вимагає його депортації.

"Ми попросили вислати з Норвегії бразильського дослідника з Університету Тромсе, тому що вважаємо, що він становить загрозу фундаментальним національним інтересам", – заявив говорить помічник керівника PST Хедвіг Моє в інтерв'ю NRK.

Це перший такий випадок у Норвегії. Чоловік приїхав до країни за дослідницьким завданням в Університеті Тромсе восени 2021 року. Правоохоронці Норвегії стурбовані тим, що він міг роздобути інформацію про політику Норвегії в північній частині країни.

Навіть якщо ця інформація сама по собі не становить загрози, спецслужби вважають, що "Росія може зловживати цією інформацією".

Районний суд задовольнив клопотання поліції і постановив, що потенційний шпигун буде затриманий на строк до чотирьох тижнів, поки розглядається справа.

Російські шпигуни в Європі

Російські агенти працюють по всій Європі. Як повідомляв SPIEGEL, за оцінками західних спецслужб, найбільше агентів під виглядом дипломатів у Німеччині.

Також російських шпигунів виявляли у федеральному уряді країни.

Наприклад, в кінці серпня стало відомо, що два високопоставлених чиновника з федерального Міністерства економіки Німеччини, що займають ключові посади в сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії. Цього місяця звільнили голову Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома – його підозрювали у зв'язках з російською розвідкою.

Також на початку жовтня стало відомо, що федеральний уряд видав в'їзну візу до Німеччини підозрюваному в шпигунстві на користь Росії.

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