Аналітики припустили, що російська сторона і далі створюватиме перешкоди нормальній роботі зернового коридору.

Незважаючи на те, що чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня, Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки і активно блокуючи деякі судна.

На це звернули увагу у британській розвідці. "В даний час інспектується тільки одне або два судна в день в порівнянні з шістьма-вісьмома восени 2022 року", - підкреслюється в звіті розвідки.

Аналітики припустили, що таким чином РФ, ймовірно, намагається домогтися поступок у повторному відкритті трубопроводу Тольятті-Одеса, по якому країна експортує аміак. "Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і в даний час не працює", - відзначили в розвідці.

Відео дня

"Росія, ймовірно, буде продовжувати риторику і перешкоджати "зерновій ініціативі" протягом декількох тижнів до наступного крайнього терміну продовження 16 липня", - допустили аналітики.

Зернова угода

З російським вторгненням в Україну робота чорноморських портів була заблокована. Домовленість про відновлення експорту українського зерна через Чорне море (порти "Одеса", "Чорноморськ", "Південний") була досягнута минулого літа за сприяння Туреччини і ООН. З тих пір Кремль намагається всіляко спекулювати на цій темі, погрожуючи вийти з цієї домовленості.

Вас також можуть зацікавити новини: