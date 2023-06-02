Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що російська сторона пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких суден із портів Миколаїв і Ольвія.

Росія продовжує тероризувати світ щодо питання зерна не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, а намагається не допустити включення Миколаївщини в зернову угоду.

Таку заяву в ефірі телемарафону "Єдині новини" зробила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зазначивши при цьому, що на Кінбурнській косі окупанти продовжують обстріли акваторії Дніпро-Бузького ліману в напрямку Очакова і в напрямку Куцюрубської громади,передає "Укрінформ".

"Напрямок їх вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє", - сказала Гуменюк.

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Що відбувається з зерновою угодою

Зернову угоду 17 травня було продовжено на два місяці. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що російська сторона пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких суден із портів Миколаїв і Ольвія.

Після останнього продовження дії угоди 17 травня РФ продовжувала блокувати найбільший з портів угоди - "Південний".

26 травня Росія вкотре оголосила про те, що збирається вийти з угоди, якщо не будуть задоволені її вимоги щодо підключення "Россельхозбанку" до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

30 та 31 травня Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.

Станом на 1 червня 2023 року зернова ініціатива була під загрозою, оскільки РФ заблокувала вхід суден до всіх українських портів. Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в Ініціатив.

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