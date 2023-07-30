Поправки до конституції ЦАР знімають заборону займати пост президента більше двох термінів поспіль.

Сьогодні, 30 липня, в Центральноафриканській Республіці проходить референдум про зміну конституції країни.

Як повідомляє Deutsche Welle, дана зміна дозволить президенту країни обиратися більше двох разів поспіль, за російським прикладом. Як йдеться в матеріалі, поправки до Конституції ЦАР знімають заборону займати пост президента більше двох термінів поспіль.

Якщо ця зміна буде підтримана, нинішній глава держави Фостен-Арканж Туадера зможе втретє виставити свою кандидатуру на виборах.

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Як йдеться в матеріалі, інші пропоновані зміни збільшують термін повноважень президента з п'яти до семи років і скасовують верхню палату парламенту країни (він стає однопалатним).

Національна опозиція вважає референдум і винесені на нього питання "антидемократичними" та "шахрайськими". Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зазначає, що уряд ЦАР в період підготовки референдуму посилив тиск на політичну опозицію, громадянське суспільство та ЗМІ.

За даними посольства РФ, В ЦАР знаходяться не менше 1890 "військових консультантів" Вагнера, причому влада республіки заявляє, що зацікавлена в збільшенні їх кількості.

Відносини з Росією

Глава держави Фостен-Арканж Туадера вперше був обраний президентом ЦАР в 2016 році, переобрався на цей пост в 2020 році. Після приходу до влади він звернувся до Росії за допомогою в боротьбі з повстанцями, з 2017 року в країні діють найманці російського терористичного угруповання Вагнера.

Країни Африки зажадали від Росії повернутися до "зернової угоди". Російський диктатор Володимир Путін замість цього запропонував африканським країнам безкоштовні поставки російського продовольства, і зіткнувся з різкою реакцією Південно-Африканської Республіки (ПАР).

На зустрічі глав африканських делегацій з президентом РФ лідер ПАР Сиріл Рамафоса, коментуючи пропозицію Путіна, заявив, що Африка готова купувати зерно, і відновлення комерційних поставок залишається ключовою метою.

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