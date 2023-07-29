Африка хоче купувати зерно, і різко реагує на подачки Росії.

Країни Африки зажадали від Росії повернутися до "зернової угоди". Російський диктатор Володимир Путін замість цього запропонував африканським країнам безкоштовні поставки російського продовольства, і зіткнувся з різкою реакцією Південно-Африканської Республіки (ПАР).

На зустрічі голів африканських делегацій з президентом РФ лідер ПАР Сиріл Рамафоса, коментуючи пропозицію Путіна, заявив, що Африка готова купувати зерно, і відновлення комерційних поставок залишається ключовою метою.

"Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків. І ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь "дари" для Африканського континенту. Ми, звичайно, розуміємо, що ви з щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання – домогтися якихось поставок такого (комерційного-УНІАН) характеру", – сказав Рамафоса.

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Саміт Росія-Африка - що потрібно знати

27-28 липня в Санкт-Петербургу пройшов саміт "Росія-Африка", на якому африканські країни закликали Росію повернутися до "зернової угоди", що дозволяла вивозити українське зерно Чорним морем.

Чорноморська зернова ініціатива посприяла ініціативі Grain from Ukraine, в рамках якої Україна, за даними ООН, поставила в країни Африки та Азії, що голодуть, сотні тисяч тонн зерна (250 тисяч тонн Ефіопії та Ємену, 130 тисяч тонн – Афганістану, понад 50 тисяч тонн – Сомалі).

Російський диктатор у відповідь на ці заклики пообіцяв безкоштовно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна в найближчі місяці.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував пропозицію президента Росії, заявивши, що ця "жменька пожертвувань" не виправить драматичні наслідки завершення "зернової угоди".

Голова Африканського союзу Азалі Ассумані пригрозив Росії, що призупинення "зернової угоди" може вплинути на співпрацю країн Африки з Москвою. Він також наголосив, що обіцяна Путіним безкоштовна поставка невеликих партій зерна в шість африканських країн не вирішить проблему і закликав до припинення війни.

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