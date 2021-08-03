Вибух стався в районі, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства.

У центрі столиці Афганістану у вівторок ввечері, 3 серпня, пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву поліцію.

Вибух стався в районі, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства. Після нього сталася стрілянина. За даними місцевого чиновника, двоє озброєних людей відкрили вогонь по афганських силах безпеки.

Як повідомила міська лікарня швидкої допомоги в Twitter, на цей час відомо про шістьох поранених.

За попередніми даними, причиною вибуху стала закладена в автомобіль бомба. Ймовірною метою була резиденція члена парламенту.

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Поки що жодна з діючих на території Афганістану терористичних груп не взяла на себе відповідальність за цей вибух.

Інцидент стався на тлі запеклих боїв між урядовими військами і бойовиками руху "Талібан".

Відведення військ США з Афганістану

На початку липня стало відомо, що США завершили понад 90% всього процесу виведення військ з Афганістану.

Раніше США повідомили, що військові, необхідні для охорони американського посольства в Кабулі, залишаться після виведення військ.

Автор: Денис Прядко