У центрі Тель-Авіва на вулиці Дізенгоф стався теракт зі стріляниною.
Про це повідомляє The Times of Israel.
За попередніми даними, атака велася з двох напрямків, напад стався в ресторані. На даний момент підтверджена загибель двох людей в результаті теракту, ще мінімум шість госпіталізовані. Четверо - у важкому стані.
Терористів було четверо, один ліквідований, інших переслідує спецназ. Повідомляється, що один з терористів зник у будинку, є підозра на захоплення заручників. Спецназ входить в будівлю в штурмовій екіпіровці.
Як повідомляв УНІАН, це вже четверта терористична атака в Ізраїлі за останній час. 22 березня в місті Беер-Шева стався теракт, були вбиті чотири людини. У ніч з 27 на 28 березня в місті Хадера загинули два прикордонники, ще 12 людей отримали поранення. 29 березня стрілянина сталася в Бней-браку, загинуло п'ять осіб.