Загинули громадяни з Чернівецької області, які вже довгий час жили в Ізраїлі.

В Ізраїлі внаслідок терористичного нападу вбито двох українських громадян.

Про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, переданій УНІАН.

"Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Українці довгий час проживали в Ізраїлі, обидва мешканці Чернівецької області. Посольство України нині вживає заходів задля інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє із поліцією в рамках розслідування теракту", - заявив Ніколенко.

Теракт у Бней-Браку

Внаслідок стрілянини в ізраїльському місті Бней-Брак загинули щонайменше 5 людей. За інформацією поліцейських, озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Нападника зрештою застрелили.

Обережно! На відео присутні кадри стрілянини по людях

За даними ЗМІ, попередньо, ним виявився 26-річний палестинець - колишній ув'язнений, який нелегально працював у Бней-Браку. У 2013 році він відсидів півроку в ізраїльській в'язниці за торгівлю зброєю та членство у ФАТХ.

Як повідомляв УНІАН, раніше терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці в ізраїльському місті Хадера. Внаслідок нападу загинули двоє людей, ще п'ятьох поранили.

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