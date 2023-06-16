Слова про необхідність "пильного спостереження", про яку говорив Павел, ставилися тільки "до тих, у кого є фактори ризику".

Прес-служба президента Чехії Петера Павела уточнила його слова про необхідність "пильно стежити" за росіянами в Європі.

Як заявила прес-секретар політика Маркета Ржехакова, "президент жодним чином не мав на увазі інтернування або будь-яке переслідування" російських громадян.

Вона стверджує, що слова про необхідність "пильного спостереження", про яку говорив Павел, стосувалися тільки "тих, у кого є фактори ризику".

Посилання на японських громадян в США, інтернованих під час Другої світової війни, за її словами, було зроблено лише "в контексті того, що обмежувальні заходи щодо громадян ворожих країн не є чимось новим і застосовувалися в минулому, хоча і більш жорстко".

Висловлювання Павела про росіян - деталі

Президент Чехії Петро Павел заявив, що не тільки Володимир Путін, але все російське суспільство несе відповідальність за війну в Україні. Західні спецслужби повинні наглядати за росіянами, які емігрували на захід.

Так, чеський лідер розкритикував популярний в країнах Заходу наратив про те, що відповідальність за напад Росії на Україну несе особисто Путін, а не російський народ в цілому.

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