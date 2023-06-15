Петро Павел відкидає тезу про те, що відповідальність за війну несе тільки Кремль, а не весь російський народ.

Не тільки Володимир Путін, але все російське суспільство несе відповідальність за війну в Україні. Західні спецслужби повинні наглядати за росіянами, які емігрували на Захід. Таку думку висловив президент Чехії Петро Павел в інтерв'ю українській редакції "Радіо Свобода".

Так, чеський лідер розкритикував популярний в країнах Заходу наратив про те, що відповідальність за напад Росії на Україну несе особисто Путін, а не російський народ в цілому.

"Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитися на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми повинні називати цю війну російською війною", – вважає Павел.

Також чеський президент закликає більш обережно ставитися до громадян РФ, які переїхали на Захід, навіть якщо вони не згодні з діями Росії в Україні.

"Поки війна триває, заходи безпеки щодо громадян Росії повинні бути більш жорсткими, ніж при нормальних умовах. Всі росіяни, що живуть в західних країнах, повинні більше бути під наглядом в порівнянні з минулим. Тому що вони громадяни країни, яка веде агресивну війну", – заявив він.

За словами чеського президента, за росіянами в Європі повинні наглядати спецслужби.

Росіяни в Європі - останні новини

Російська діаспора в Європі дуже неоднорідна. Хоча багато колишніх росіян запевняють, що в нинішній війні вони співчувають Україні, є серед них і ті, хто активно підтримує російську агресію. Особливо активні такі росіяни в Німеччині. Там вони навіть влаштовують пропутінські мітинги, на яких закликають Захід віддати Росії Україну на повне розтерзання.

Також відомо, що російські громадяни беруть участь у провокації на території Європи або як мінімум займаються їх організацією. Метою таких провокацій є прагнення посварити країни Заходу між собою і з Туреччиною, а також виставити Україну в негативному світлі.

Деякі росіяни активно збирають пожертви на закупівлі різного спорядження для російських солдатів, які зараз намагаються знищити Україну.

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