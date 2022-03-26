Зараз спецслужби з'ясовують, чи дійсно на відео мешканка села на Львівщині і чи не допомагає вона агресору.

Українка Ілона, уроджениця Львівської області, могла працювати або гувернанткою, або прислугою в родині прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова. А можливо, вона досі допомагає агресору.

Як пише видання "Сьогодні", українку нібито помітили в паризькій квартирі доньки Пєскова Єлизавети.

А "вирахувати" дівчину зміг близько двох років назал нардеп Олексій Гончаренко. Він прийшов у квартиру Єлизавети Пєскової на проспекті Віктора Гюго в Парижі. Двері відкрила дівчина і представилася родичкою сім'ї. Але, найімовірніше, вона працювала у Пєскових.

Після того, як нардеп опублікував відео з дівчиною в мережі, жителі одного з населених пунктів Самбірського району Львівської області впізнали в ній свою односельчанку.

"Щойно побачили це відео, то впізнали на ньому Ілону. Тепер побоюємося, як би вона не допомагала Росії в агресії проти України. Адже вона працювала, а може і досі працює у Пєскових", – кажуть у коментарі "Сьогодні" в селі.

За даними видання, зараз спецслужби з'ясовують, чи дійсно на відео мешканка села на Львівщині і чи не допомагає вона агресору.

Раніше донька прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета Пєскова назвала санкції, введені проти неї, "необгрунтованими і несправедливими".

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