Донька прес-секретаря Путіна запевняє, що "не має жодного відношення до ситуації".

Донька прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова - Єлизавета Пєскова вважає санкції, запроваджені проти неї, "необґрунтованими та несправедливими".

Про це вона розповіла у коментарі Business Insider.

Дівчина зазначила, що вона "не з простої сім'ї", але "зробила себе сама". Пєскова запевнила, що не може вплинути на ситуацію, тому здивована обмеженнями, запровадженими проти неї та брата.

"Мені здається це абсолютно несправедливим та необґрунтованим. Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції щодо людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації", - зазначила донька Пєскова.

Єлизавета заявила, що санкції не вплинуть на її фінансове становище, на відміну від інших росіян. Однак її засмучують обмеження щодо подорожей.

"Я засмучена, тому що я люблю подорожувати та люблю різні культури. Я – громадянка світу, і не можу з цим нічого вдіяти", – заявила вона.

Війну, яку РФ розв'язала в Україні, Пєскова відмовилася обговорювати.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

Сама Єлизавета Пєскова відреагувала на вторгнення в Instagram. Вона написала "нет войне", але згодом видалила сторіз.

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