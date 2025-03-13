Вони не хочуть вступати в конфлікт з солдатами сусідньої країни.

Фінляндія не відправлятиме свій військовий контингент в Україну, щоб забезпечити виконання майбутніх мирних домовленостей.

Як передає газета Suomenmaa, про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. За його словами, питання миру, відновлення та європейський шлях України не можуть вирішуватися без Європи, і Фінляндія запропонувала низку кроків для мирного процесу:

"Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але не будемо посилати солдатів в Україну. Було б ризиковано, якби фінські солдати ризикували вступити в конфлікт з солдатами з сусідньої країни. Тож тут лінія нашого уряду чітка".

Міністр закордонних справ Еліна Валтонен додала, що наразі м'яч перебуває на полі Росії, оскільки саме ініціатор війни може її зупинити. Вона каже, що Фінляндія не нормалізує та не відновить відносини з РФ, поки та не повернеться до дотримання міжнародного права і не припинить агресивну війну:

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"Ситуація в Україні далеко не безнадійна. Не варто поспішати з прийняттям миру, який, зрештою, не є довготривалим і справедливим", - додала вона.

Миротворці в Україні

Станом на 13 березня 2025 року, декілька країн висловили готовність відправити миротворчі сили в Україну для підтримки можливого перемир'я та забезпечення безпеки.

Ця ініціатива, відома як "коаліція охочих", очолюється Великою Британією та Францією. З офіційними заявами також виступили Ірландія, Данія та Австралія.

Попри те, що відправлення європейських військ підтримує президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, Москва виступає категорично проти.

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