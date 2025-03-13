У російському МЗС досі відкидають цей крок як гарантії безпеки.

У Міністерстві закордонних справ Росії попередили про неприпустимість розміщення іноземних військ на території України. У Кремлі заявили, що такий крок буде розцінений як пряме втручання країн, які підуть на цей крок, у "конфлікт".

Офіційний представник МЗС Марія Захарова наголосила, що Росія зробить "відповідь усіма доступними засобами" на введення іноземних військ в Україну, пише Sky News.

Відправлення миротворців в Україну - що відомо на зараз

У рамках обговорень можливої мирної угоди для забезпечення безпеки України європейські лідери запропонували відправити в країну миротворчі сили. США вже виключили можливість розміщення своїх військових, однак Велика Британія та Франція розглядають таку ймовірність.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Мелоні уникатиме саміту Стармера щодо миротворців в Україні. Мелоні повідомила членам свого найближчого оточення, що її "не переконала" доцільність цього процесу.

Крім того, Росія влаштувала скандал Австралії через плани щодо відправлення миротворців в Україну. У посольстві Росії звинуватили Австралію в тому, що вона "залишається на боці війни разом із тими в Європі, хто робить ставку на продовження та ескалацію конфлікту, незважаючи на обнадійливі зрушення в бік мирних переговорів".

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