Дипломат вирвав з рук протестувальника плакат і спробував його вдарити.

У Фінляндії співробітника російської дипмісії звинуватили в нападі на активіста біля генерального консульства Росії в Турку. Як повідомляє Yle, про це розповів сам активіст, який зазнав нападу.

Як пише видання, активіст Петро Трофімов регулярно проводить одиночні акції протесту перед Генеральним консульством Росії в Турку. У суботу, 5 серпня, він вийшов з пікетом на підтримку свого знайомого Дмитра Скуріхіна, якого в Росії засудили до 1,5 років колонії загального режиму за слова "Пробач, Україно".

Трофімов попросив фінна на вулиці сфотографувати його разом з плакатом, після чого, за його словами, з консультва вибіг чоловік, вирвав з рук протестуючого плакат і спробував його вдарити.

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"Працівник консульства РФ вискочив з воріт і використовуючи нецензурні вирази погрожував мені і моїм родичам фізичною розправою. Він вихопив плакат і розірвав його. Я ж ухилившись від ударів, залишився з обривками плаката в руках, а працівник зник за парканом", – розповів активіст.

Він підозрює, що дипломат був п'яний, оскільки в дипмісії проходив прощальний корпоратив у зв'язку з припиненням роботи консульства.

"На задньому дворі консульства проходив пікнік з мангалом, можливо саме вживання алкоголю і зіграло з нападником злий жарт", - припускає активіст.

У зв'язку з інцидентом Трофімов подав заяву в фінську поліцію, а також в прокуратуру РФ. Поліція Південно-Західної Фінляндії підтвердила Yle, що почала розслідувати інцидент.

Відносини Фінляндії та Росії

Після початку широкомасштабної війни Росії в Україні відносини РФ і Фінляндії погіршилися.

Зокрема, Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО і в квітні стала членом Альянсу.

У вересні 2022 року Фінляндія вдвічі зменшила щодобове число заявок на візи від росіян - з 1000 до 500. 29 вересня 2022 року уряд Фінляндії заявив про закриття в'їзду для громадян Росії як за туристичними, так і за шенгенськими візами.

У липні 2023 року Фінляндія відкликала згоду на роботу генерального консульства Росії в місті Турку - це стало відповіддю на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

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