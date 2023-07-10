Росіяни, які володіють нерухомістю в Фінляндії, повинні будуть мати підставу для особистої присутності в Фінляндії.

Сьогодні, 10 липня, у Фінляндії набули чинності нові обмеження поїздок росіян до Фінляндії і через Фінляндію в іншу частину Шенгенської зони.

Як йдеться в повідомленні на сайті МЗС Фінляндії, заходи щодо посилення стосуються ділових поїздок, які будуть дозволені тільки до Фінляндії. Транзит до інших країн заборонено. Крім того, у громадян РФ мають бути вагомі причини для особистих поїздок у справах.

Росіяни, які володіють нерухомістю в Фінляндії, повинні будуть мати підставу для особистої присутності в Фінляндії.

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Студенти, які приїжджають до Фінляндії з Росії, зможуть брати участь лише в навчанні, що веде до отримання ступеня, або до навчання, завершеного в рамках ступеня (наприклад, навчання з обміну).

Війна в Україні та ставлення Фінляндії до росіян

У вересні 2022 року Фінляндія вдвічі зменшила щодобове число заявок на візи від росіян - з 1000 до 500. У 2022 році з Росії до Фінляндії емігрували 6003 людини.

29 вересня 2022 року уряд Фінляндії заявив про закриття в'їзду для громадян Росії як за туристичними, так і за шенгенськими візами.

28 червня 2023 року Фінляндія заявила про намір продовжити обмеження на в'їзд в країну росіян.

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