Поліція підозрює, що іноземців заманюють на роботу у Фінляндію на умовах, які можна назвати примусовою працею.

У Фінляндії прокуратура пред'явила обвинувачення в торгівлі людьми групі осіб, серед жертв є українці.

Загалом у справі проходять 11 обвинувачених та 11 зацікавлених осіб, які вербували іноземців для роботи на будівництвах. Деякі співробітники також зазнавали насильства та погроз. У скоєнні злочинів в основному підозрюються естонці, повідомляє Yle.fi.

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За даними слідства, із зарплат співробітників вираховувалися різні витрати, зокрема, за робочий одяг і житло.

Групу осіб підозрюють у відправленні до Фінляндії десятків осіб для роботи на умовах, які можна назвати примусовою працею. Деяким робітникам не виплатили зарплати.

Правоохоронці вважають, що злочинна організація у 2020-2022 роках найняла сотні іноземців для роботи у Фінляндії та заробила на цьому 2,3 мільйона євро.

Жертвами групи в основному стали громадяни Латвії, Естонії та України. У ході попереднього слідства встановлено 21 можливу жертву торгівлі людьми. Насправді їх кількість може бути набагато більше.

Як повідомлялося, на початку поточного року видання Yle писало, що біженці з України, які перебувають у Фінляндії, все частіше стають жертвами трудової експлуатації. Люди хочуть якнайшвидше розпочати працювати, проте через незнання фінських законів їх обманюють.

За даними Yle, у 2022 році по допомогу до фахівців організації Rikosuhripäivistys, що допомагає жертвам торгівлі людьми, звернулися 510 осіб, що перевищує показники 2021 року більш ніж удвічі. При цьому півсотні випадків зареєстрували в будівельному секторі. Ряд з них стосувався українців.

Рік тому Європейський Союз спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) запустили всеукраїнську комунікаційну кампанію із запобігання торгівлі людьми під час війни.

У рамках кампанії розповідається про основні правила безпеки та ризики торгівлі людьми, які необхідно знати українцям, які рятуються від російського вторгнення.

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