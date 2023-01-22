Люди не знають місцевих законів, й цим користуються роботодавці.

Біженці з України, які знаходяться у Фінляндії, дедалі частіше стають жертвами трудової експлуатації. Люди хочуть якомога швидше приступити до роботи, проте через незнання фінських законів їх обманюють.

"Незнання може призвести до експлуатації, до якої особливо схильний будівельний сектор на тлі останніх новин. Профспілка будівельників вже втрутилася в ситуацію з українськими робітниками на семи будівельних об'єктах. Зовсім недавно ця проблема виникла на очисних спорудах Сулкавуорі в Тампере", - пише фінське видання YLE.

Зазначається, що в минулому році за допомогою до фахівців організації Rikosuhripäivistys, що допомагає жертвам торгівлі людьми, звернулися 510 осіб, що перевищує показники 2021 року більш ніж удвічі. При цьому півсотні випадків зареєстрували в будівельному секторі. Низка з них стосувалася українців.

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Як кажуть фахівці, дуже часто іноземці не обізнані про свої трудові права і не знають, куди звертатися по інформацію або допомогу.

"Найчастіше вони навіть не знають, з якою компанією підписали контракт і про що домовилися. Працівники працюють довгі години. У гірших випадках немає вихідних або лікарняних. Їм платять менше, ніж обіцяли, затримують зарплату або вираховують з неї вигадані витрати", – пояснила представник організації Rikosuhripäivistys Катаріна Іскала-Бломстер.

Видання зазначає, що на будівельних майданчиках людей, які приїхали з України, необґрунтовано перекваліфікували на підприємців. З деяких працівників також могли стягувати гроші за оформлення посвідки на проживання або окрему плату за найм. При цьому в Фінляндії стягнення плати за послуги з працевлаштування є незаконним.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Уряд Італії надасть 150 євро одноразової матеріальної допомоги українським біженцям з низьким доходом. На допомогу від італійської влади можуть претендувати українські біженці, які проживають в Італії і заробили не більше 20 тисяч євро за податковий період 2021 року.

Водночас у Німеччині заявили, що більше не можуть приймати українських біженців. За даними МВС країни, станом на 2 січня в країні зареєстровано 1 045 854 українських біженців. З них близько 80% складають жінки, близько третини – діти.

Раніше повідомлялося, що в Австрії чиновники провінції Тіроль без дозволу української влади відправили до Москви двох українських підлітків. Згідно з наявною інформацією, двоє юнаків 16 та 17 років проживали у дитячо-юнацькому закладі. На початку січня підлітків відправили до Москви, як стверджується, з метою возз'єднання сімей.

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