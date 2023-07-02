Коли дружина мера та їхні малолітні діти намагалися сховатися, в них почали кидати фаєри.

У ніч на неділю, 2 червня 2023 року, французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час заворушень після похорону 17-річного Наеля, що відбувся 1 червня.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, вночі кількість затриманих становила 486 осіб, проте до ранку цифра змінилася. На даний момент за інформацією МВС Франції рівень насильства пішов на спад, повідомляє France 24.

Також влада повідомила, що вночі зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Це сталося вночі, коли мер Вінсент Жанбрун був у своєму кабінеті. Його дружина і двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в'їхали у ворота і підпалили автомобіль у дворі.

Коли дружина мера і їхні малолітні діти намагалися сховатися, в них почали кидати фаєри. Жінку та одну дитину поранено.

Заворушення у Франції

Заворушення у Франції почалися у вівторок, 27 червня, після вбивства 17-річного підлітка Наеля, якого застрелив поліцейський в передмісті Парижа Нанті.

Правоохоронці зупинили його за порушення правил дорожнього руху. На відео, яке поширювалося в соціальних мережах, видно, що один з поліцейських відразу направив зброю на водія через вікно і вистрілив з близької відстані.

Президент Франції Еммануель Макрон був змушений достроково залишити саміт Європейського Союзу в Брюсселі, щоб взяти участь у кризовому засіданні Кабінету міністрів. Він попросив соціальні мережі видалити "найбільш делікатні" кадри заворушень і розкрити особистості користувачів, що розпалюють насильство.

Станом на 1 липня 2023 року були затримано понад 1300 осіб. Повідомлялося про те, що в регіоні Іль-де-Франс ситуація дещо заспокоїлася, однак при цьому заворушення поширилися по всій країні, в тому числі в таких містах, як Марсель, Ліон, Тулуза, Страсбург і Лілль.

За останніми даними МВС, постраждали 79 співробітників міліції. Нападу також зазнали 31 поліцейський відділок, 16 муніципальних поліцейських дільниць і 11 казарм жандармерії. Також наголошується, що були розгромлені 492 будівлі, 2000 автомобілів спалені, розграбовані десятки магазинів.

Протягом дня міністр внутрішніх справ оголосив про мобілізацію 45 тисяч поліцейських і жандармів, щоб уникнути четвертої ночі поспіль заворушень.

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