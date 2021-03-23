У Франції визнали незаконним заснування "представництва" російських бойовиків з окупованого Донбасу.

Апеляційний суд у Франції постановив скасувати державну реєстрацію як громадської організації так званого "представницького центру" "ДНР" у місті Марсель.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення", - зазначив глава МЗС.

Представництво "ДНР" у Франції: що відомо

У 2018 році суд французького міста Екс-ан-Прованс відмовився скасовувати державну реєстрацію як громадської організації "офіційного центру" "ДНР" у Франції.

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Тоді зазначалося, що судді не побачили у діяльності "центру" порушень Віденської конвенції 1964 року (одного з основних нормативно-правових актів в галузі дипломатичного права).

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Автор: Віталій Саєнко