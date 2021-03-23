Апеляційний суд у Франції постановив скасувати державну реєстрацію як громадської організації так званого "представницького центру" "ДНР" у місті Марсель.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення", - зазначив глава МЗС.
Представництво "ДНР" у Франції: що відомо
У 2018 році суд французького міста Екс-ан-Прованс відмовився скасовувати державну реєстрацію як громадської організації "офіційного центру" "ДНР" у Франції.
Читайте такожУ Франції за обвинуваченням у сутенерстві затримали главу "представництва ДНР"
Тоді зазначалося, що судді не побачили у діяльності "центру" порушень Віденської конвенції 1964 року (одного з основних нормативно-правових актів в галузі дипломатичного права).
Вас також можуть зацікавити новини
- Стало відомо, коли Міжнародний суд ООН ухвалить фінальне рішення у справі MH17
- Atlantic Council: Росія йде в наступ у війні проти України, чого вона хоче?
- Франція закликає Росію вплинути на її бойовиків задля виконання Мінських угод
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram