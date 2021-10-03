Одна людина загинула.

Біля острова Сент-Елен в Монреалі розбився невеликий літак, який віз банер з пропозицією руки і серця.

Про це пише CBC News з посиланням на поліцію Монреаля.

Інцидент стався ввечері 2 жовтня. На борту перебувало двоє людей. Один з них загинув, другого госпіталізували.

Літак Cessna 172 буксирував банер з пропозицією руки і серця.

Читайте такожУ США на зльоті загорівся літак із сотнею пасажирів (відео)Він впав неподалік від острова, де проходив музичний фестиваль Osheaga Get Together.

На місце події виїхали поліцейські, пожежники й слідчі з Ради з безпеки на транспорті.

Ніяких подробиць про обставини або причини аварії не повідомляли.

Раніше повідомлялося, що в Торонто блискавка шість разів за ніч вдарила в телевежу.

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Автор: Людмила Жерновська