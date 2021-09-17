Очевидцю вдалося зняти 6 ударів блискавки за ніч в одне і те ж місце.

У найбільшому місті Канади - Торонто - блискавка 6 разів за ніч вдарила в телевежу.

Про це повідомляє Yahoo.

Як повідомляється, блискавка 6 разів вдарила в телевежу CN в Торонто. Момент потрапив на відео завдяки місцевій жительці Ділшад Берман, яка знімала грозу зі свого балкона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Китаї блискавка вдарила в один і той же стовп 12 разів.

Читайте такожЯк поводитися під час грози-техніка безпеки вдома і на відкритій місцевості

Тоді місцевий житель знімав шторм над містом Циндао в провінції Шаньдун. Чоловік направив свій телефон на шторм, і в цей момент блискавки вразили ліхтарний стовп. Множинні удари сталися менш ніж за десять секунд.

Нагадаємо, на початку серпня весілля в Бангладеш розстріляли блискавки.

У той момент група людей, в тому числі наречений, виходили з човна і прямували до будинку нареченої. Люди хотіли сховатися від грози, але в них потрапило кілька блискавок. В результаті 17 осіб загинули, а 14, в тому числі молодий наречений, постраждали.

Останнім часом і в Україні все частіше трапляються блискавки. Синоптики пояснюють, що нічого аномального в цьому немає. Сезон блискавок в Україні починається в кінці квітня і триває до вересня. З приходом холодів блимати перестає. Тому найближчим часом блискавки повинні припинитися.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська