Відповідний указ підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.

У Казахстані 10 січня оголосили днем загальнонаціональної жалоби.

Про це в Facebook повідомив прес-секретар президента Токаєва Берік Уалі.

"У зв'язку з численними людськими жертвами в результаті трагічних подій у ряді регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби", - написав він.

Відповідний указ буде опублікований на сайті Акорди.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Читайте такожМВС Казахстану: під час протестів затримано понад 4,2 тисячі людей, є іноземці

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.

За офіційними даними, під час зіткнень в різних містах Казахстану загинули 44 людини, в тому числі 18 силовиків.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про затримання 4 тис. 266 осіб, серед яких іноземці.

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