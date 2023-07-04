Змінити його можуть тільки повнолітні громадяни.

Конституційний суд Киргизстану постановив, що повнолітні громадяни можуть використовувати по матері (матронім) замість по батькові.

Як пише 24.kg, рішення було прийнято під час розгляду позову жінки, яка зажадала дозволити їй вказати по матері замість по батькові в документах дитини. Суд постановив, що дитина з по матері "в традиційному суспільстві може стати жертвою булінгу і стигматизації", і відмовив жінці.

Однак у рішенні вказується, що повнолітні громадяни повинні мати право вибрати між по батькові та по матері.

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"Законодавство повинно містити правові положення, що надають цій категорії громадян таку можливість і не створювати умов для порушень принципів рівності та заборони дискримінації за ознакою статі", - йдеться в повідомленні.

Що таке матроніми

Матронім - це частина родового імені, яка привласнюють дитині по імені матері. Він вважається протилежністю патроніму - по батькові, переданого по батькові.

Українське законодавство не передбачає можливості взяти матронім, однак після 16 років громадяни можуть зім'яти своє по батькові.

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