Влада ситуацію не коментує, але в мережі з'явилися відео затримань заколотників.

В Киргизстані місцеві силовики провели масові затримання, як стверджується, учасників можливого державного перевороту. Про це пише видання 24.kg з посиланням на власні джерела.

"Група осіб готувала захоплення влади насильницьким шляхом. Кого саме затримали спецслужби, поки невідомо", - йдеться в повідомленні.

Киргизька редакція "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела теж підтверджує затримання нібито змовників, які планували переворот. Стверджується про затримання щонайменше 10 осіб.

Офіційних коментарів влади з цього приводу поки не було. Однак факт затримань підтверджується відповідними відеозаписами, що потрапили в мережу. Щоправда, поки не ясно, чи дійсно затримані готували переворот в країні.

Ситуація в Киргизстані - останні новини

Днями президент Киргизстану Садир Жапаров заявив про бажання його країни зміцнити відносини з Європейським союзом. Країну, яку прийнято вважати сферою впливу Росії, відвідав президент Ради ЄС, Шарль Мішель.

Хоча Киргизстан формально є військовим (ОДКБ) і економічним (ЄврАзЕС) союзником Росії, в травні тут показово засудили на 10 років в'язниці місцевого жителя, який воював проти України у складі російських військ.

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