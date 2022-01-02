Лісова пожежа виникла вранці 30 грудня неподалік від Денвера.

У США лісові пожежі знищили сотні будинків, тисячі людей евакуйовані, губернатор штату Колорадо оголосив надзвичайний стан.

Як повідомляє Deutsche Welle, в американському штаті Колорадо станом 1 січня лісова пожежа знищила щонайменше 991 будинок, троє осіб зникли безвісти.

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"Маємо три повідомлення про зниклих безвісти. Їхні будинки зруйновані, потенційно в цих будинках можуть бути людські останки. Уламки ще гарячі, все завалилося, і зараз покрито 8 дюймами снігу", - сказав шериф округу Боулдер Джо Пелле. Це істотно ускладнює пошуки, додав він.

Пожежа в Колорадо:

Лісова пожежа виникла вранці 30 грудня 2021 року неподалік від Денвера, столиці Колорадо, що незвично для цього періоду року.

Протягом декількох годин пожежа охопила близько 647 гектарів землі та зруйнувала понад 500 будинків, у тому числі торговий центр і готель.

В результаті нього близько 30 тисяч мешканців округу Боулдер змушені були терміново евакуюватися зі своїх осель. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан, який схвалив президент США Джо Байден.

Причина пожеж поки не встановлена. Припускали, що нею могло стати падіння опор лінії електропередач, проте співробітники комунальних служб не виявили пошкоджень.

Влітку 2021 року від лісових пожеж в США страждала Каліфорнія. Тоді в результаті пожеж повністю вигорів містечко Грінвілл, яке було засноване 100 років тому. У ньому проживало близько тисячі осіб.