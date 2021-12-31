Поширенню вогню сприяє сильний вітер.

В американському штаті Колорадо лісова пожежа знищила сотні житлових будинків. Через вогняну стихію десятки тисяч людей змушені були покинути свої будинки.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер. За даними Національної метеорологічної служби, в деяких районах спостерігалися пориви вітру зі швидкістю до 177 кілометрів на годину. Вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок пожежі.

За словами місцевого шерифа, причиною пожежі, як вважають, стали іскри від ліній електропередач і трансформаторів, які напередодні повалив потужний вітер.

За даними агентства, протягом декількох годин пожежа охопила близько 647 гектарів землі й зруйнувала понад 500 будинків, у тому числі торговий центр і готель.

Десятки тисяч жителів постраждалого району отримали наказ про евакуацію.

Як повідомляється, стовп диму від лісової пожежі було видно в Денвері, приблизно в 32 кілометрах на південь.

Нагадаємо, на початку грудня в Австралії спалахнули нові лісові пожежі. Місцевій владі довелося терміново вивозити людей.

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