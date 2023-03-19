Російський лідер довів свою країну до справжньої геополітичної катастрофи, констатував Андрій Юсов.

Російський лідер Володимир Путіна вже настільки всіх втомив своєю токсичністю, що Кремль почав шукати йому заміну. Однак самого лідера РФ до участі в цьому не запрошують. Раніше історик зазначав, що у Путіна буквально "поїхав дах" після поразки військ РФ на правобережжі Херсонської області.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час загальноукраїнського телемарафону.

За його словами, Путіна вже ледве терплять не тільки у світі, але й у самій РФ - він став надмірно токсичною політичною фігурою.

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"Коло звужується і навколо Путіна, він стає все більш токсичним, причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині", - кажуть в ГУР.

В межах Кремля розуміють, що перспективи Росії зійшли нанівець через геополітичну катастрофу режиму Путіна, зазначив Юсов.

Також в ГУР констатували, що у Кремлі активно шукають заміну Путіну без самого Путіна.

"І так вже йде мова про пошук наступника і шукає його вже не Путін", - ввадає Юсов.

Токсичність Путіна вийшла за межу ще у 2021 році

Нагадаємо, що свою "токсичність" лідер РФ Володимир Путін демонстрував ще до повномаштабного вторгнення в Україну. Проте тоді, з ним цей вислів асоціювали у більш прямому сенсі слова.

Зокрема, ще у 2021 році опозиційні сили РФ дали йому прізвисько "отруйника" через його схильність ліквідувати своїх політичних конкурентів, застосовуючи отруту.

В цьому контексті йому також згадували випадки з отруєнням колишнього президента України Віктора Ющенка та російського політика Олександра Литвиненка, згадувалось у статті Atlantic Council.

Вже у березні стало відомо, що спецслужба ФСБ може мати відношення до отруєння лідера Чечні Рамзана Кадирова, який брав на себе "забагато" повноважень.

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